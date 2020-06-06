رسمياً… بايدن يحصل على ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة

2020/06/06 | 11:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حصل نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على ما يكفي من أصوات مندوبي الحزب الديمقراطي ليفوز رسمياً بترشيح الحزب لخوض سباق الرئاسة أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، في الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لـ«وكالة رويترز».ويحتاج أي مرشح إلى 1991 من أصوات مندوبي المجمعات الانتخابية على الأقل للحصول على ترشيح حزبه.[…]

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