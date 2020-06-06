أطباء السلاطينْ.. عبد الحميد الصائح

2020/06/06 | 11:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: عبد الحميد الصائح لم يعتد العراقي على مشكلة أو أوبئة أو حرب يستطيع تجنبَها أو ايقافها باتخاذ مضادات أو احتياطات وقائية ! ،امّا جائحةٌ فتاكة لاينفعُ معها مال ولابنون ، أو رفاه وسلامةٌ وسعادة لم تتحقق حتى يومهِ هذا .، والمشكلة ليست في الناس تحديداً بل في طوابيرالدعاية والإعلام ووعاظ السلاطين الذين لايتركونَ […]

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