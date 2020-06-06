مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات يطالب بإلغاء الضريبة على كارتات الموبايل

2020/06/06 | 11:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة طالب مجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم السبت، بإلغاء الضريبة المفروضة على كارتات الموبايل.وقال رئيس مجلس الامناء اشرف الدهان في منشور على حسابه في فيسبوك: "مع البدء بمناقشة ميزانية الدولة يجب إلغاء الضريبة على كارتات الموبايل حيث ان فرضها خطوة غير موفقة حاليا لان المواطن هو من سيدفعها من جيبه".وبين انها "فرضت في اوقات الحرب ضد داعش وكل عراقي ساهم بتلك الحرب ودحر الارهاب والأن الوضع تغير وبحاجة الى رفع ذلك عن كاهل المواطن".وتابع: "من جانبنا قدمنا طلب للجان والجهات المعنية بضرورة إلغائها".

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