اسعار الدولار في بغداد والمحافظات هذا اليوم

2020/06/06 | 11:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشهدت اسعار الدولار اليوم السبت، استقراراً نسبياً في أسعار البيع والشراء.وجاء سعر الدولار في بغداد للبيع : 123500 وللشراء : 122500وجاء السعر في مناطق اقليم كردستان للبيع :124000 وللشراء : 123000اما في المناطق الجنوبية فجاء السعر للبيع: 123750 وللشراء : 122750وفي مناطق غرب البلاد جاء السعر للبيع: 124500 و للشراء : 123500

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