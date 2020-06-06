العلماء يصنعون كبدا بشرية من خلية جلد واحدة

2020/06/06 | 11:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع فريق علمي إنشاء أول كبد بشرية صغيرة في العالم تعمل بطاقتها الكاملة في المختبر، من خلال أخذ عينات من جلد الإنسان.وقام باحثون من كلية الطب بجامعة بيتسبرغ في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية بإعادة برمجة خلايا الجلد إلى خلايا جذعية ثم قاموا بتحريضها لتشكيل خلايا الكبد، في عملية من شأنها أن تفتح بابا واسعا أمام عمليات […]

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