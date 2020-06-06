رسول: إعادة انتشار القطعات العسكرية بعد انتهاء عمليات “ابطال العراق”

2020/06/06 | 11:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، أن عمليات أبطال العراق – نصر السيادة حققت أهدافها وفق ما مخطط لها، مشيرا إلى أنه سيكون هناك إعادة انتشار للقطعات العسكرية.وقال رسول في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن”عمليات أبطال العراق – نصر السيادة التي نفذت من القطعات العسكرية المشتركة في المناطق […]

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