2020/06/06 | 11:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة دمر حريق هائل مستودعات شركة أمازون جنوب كاليفورنيا في وقت مبكر من صباح الجمعة، ولم ترِد تقارير عن وقوع إصابات.واندلع الحريق في ريدلاندز على بعد حوالي ستةٍ وتسعين 96 كيلومتراً شرق لوس أنجلوس.وهرعت سيارات الإطفاء لمكان الحريق، الذي أدى إلى انهيار سقف المنشأة وحرقِ الشاحنات المتوقفة في أرصفة التحميل.وقال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. حريق هائل يلتهم مستودعات أمازون في كاليفورنيا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. حريق هائل يلتهم مستودعات أمازون في كاليفورنيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).