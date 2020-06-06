2020/06/06 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-ذي قار

أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار، السبت (06 حزيران 2020)، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها اليوم في المحافظة".

يتبع ................................

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، السبت (06 حزيران 2020)، تسجيل 8855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و 197 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، مقابل 144 في اليوم السابق.

وبحسب الإحصائيات الروسية، فإن عدد ا

بغداد اليوم- المثنى

أفاد مصدر طبي، السبت، بتسجيل ثالث وفاة بفيروس كورونا، في محافظة المثنى.، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 288 حالة في عموم العراق.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المثنى سجلت وفاة رجل في الأربعين من عمره، بعد اصابته

بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر طبي، السبت، بتسجيل 47 اصابة جديدة بفيروس كورونا، في محافظة النجف.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "النجف سجلت 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، أعلنت أمس الجمعة (5 حزيران 2020) تس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة ذي قار تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة ذي قار تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).