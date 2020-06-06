الكعبي ورؤساء الكتل السياسية واللجنة القانونية يعقدون اجتماعاً حول قانون الانتخابات

2020/06/06 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر نيابي، السبت، باجتماع النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، مع الكتل السياسية واللجنة القانونية لمناقشة قانون الانتخابات.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكعبي اجتمع مع رؤساء الكتل السياسية واللجنة القانونية لمناقشة قانون الانتخابات".

وفي وقت سابق، كشف نائبُ رئيسِ مجلسِ النوابِ بشير خليل حداد، السبت (6 حزيران 2020)، عن اجتماع لرؤساء الكتل السياسية اليوم لحسم جدول توزيع الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات.

وقال حداد في تصريح صحفي، إن "اليوم السبت سيشهد اجتماعاً لرؤساء الكتل البرلمانية لمناقشة اعداد الجدول الخاص بتقسيم الدوائر المرتبطة بقانون الانتخابات، بعد ان صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق".

وأردف ان " هدف الاجتماع هو التوصل الى صيغة توافقية لاعداد جدول مناسب، يمكن ان يعتمد في الانتخابات المقبلة، والتصويت عليه في مجلس النواب يحتاج الى وقت".

وكان مجلس النواب، نشر، أمس الجمعة، جدول اعمال جلسته التي من المقرر عقدها يوم غد السبت.

وتضمن جدول أعمال جلسة الغد، "استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، ومناقشة تقرير لجنة الأزمة النيابية بخصوص جائحة كورونا".

كما تضمن جدول الأعمال، "مناقشة تقرير اللجنة المالية، ومقترحاتها حول الأزمة المالية".

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