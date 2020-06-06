بالوثيقة.. نائب عن العصائب يقدم سؤالاً برلمانياً إلى الكاظمي بشأن الحوار مع واشنطن

2020/06/06 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

وجه النائب عن كتلة الصادقون النيابية، حسن سالم، السبت (6 حزيران 2020)، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الحوار مع واشنطن.

وذكرت وثيقة صادرة عن سالم ، حصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "استنادا للمادة (61 – سابعاً – أ) من الدستور والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب تفضلكم بالاجابة على سؤال البرلماني التالي كتابياً وذلك لأهمية الموضوع".

وأضافت الوثيقة، "التي تنسب مايلي ،السؤال، أولا، من هي اللجنة المكلفة بالتفاوض مع الجانب الأمريكي يرجى إعلامنا اسمائهم مع سيرهم الذاتية؟، ثانيا، وهل يوجد منهم من يحمل الجنسية الأمريكية؟".

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر نيابي، السبت، باجتماع النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، مع الكتل السياسية واللجنة القانونية لمناقشة قانون الانتخابات.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكعبي اجتمع مع رؤساء الكتل السياسية واللجنة القانون

بغداد اليوم-كردستان

رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، السبت (06 حزيران 2020)، على كتل سياسية مختلفة طالبت بعدم منح الكرد حقيبة وزارة الخارجية، التي بقيت ضمن الوزارات السبع الشاغرة.

وقال باجلان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ه

بغداد اليوم- البصرة

وصف النائب عن كتلة صادقون، وعضو لجنة النفط والطاقة النيابية، عدي عواد، السبت (06 حزيران 2020)، شركات جولات التراخيص بـ ’’سيئة الصيت’’، فيما هدد بوقف تصدير النفط في حال محاولة الحكومة ووزارة النفط تدمير ش

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