قضاء بالسليمانية يسجل أعلى معدل بكورونا ومسؤول فيه: الفحوصات لا تبشر بخير

2020/06/06 | 11:48 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

افصحت إدارة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم السبت، عن تسجيل قضاء بنجوين أعلى نسبة بإصابات فيروس ...

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