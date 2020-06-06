ترامب يعاود اتهام الصين بسبب كورونا

2020/06/06 | 12:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيروس كورونا بأنه هدية “غير جيدة” من الصين، وأكد أن بكين كانت على علم بأزمة فيروس كورونا منذ بدء ظهوره لكنها لم تحاول إيقاف انتشاره حول العالم.وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: “لقد تضررنا بشدة من أزمة فيروس كورونا، أوروبا أيضا أصابها ضرر شديد، هذه هدية سيئة جدا […]

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