“بهار امريكي مبارك باد”

2020/06/06 | 12:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / قاسم العجرش … يمد رجل امريكي اسمر بصره؛ بعيدا الى الناحية الأخرى من البحر، فيجد أن جنود بلاده يحملون اكواب البيرة، يقهقهون وهم يطلقون النيران في كل إتجاه..يتساقط الأطفال في اليمن وبغداد، وفي حلب ورام الله وغزة وراشيا الفخار، تدعسهم جنازير الدبابات الأمريكية، في كابول ومزار شريف..الجنودد البورميون ويطلقون رصاص بنادقالـ m16 […]

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