مصدر: نواب قدموا على اجازات كونهم مخالطين او مشكوك باصابتهم بكورونا

2020/06/06 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

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ذكر مصدر برلماني، السبت، ان نوابا قدموا على اجازات كونهم مخالطين او مشكوك باصابتهم بكورونا.

وقال المصدر ان "حضور جميع أعضاء البرلمان بجلسة اليوم غير مطروح".

واضاف ان "بعض النواب أخذوا إجازة كونهم مخالطين أو مشكوك في إصابتهم بفيروس كورونا".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم السبت، جلسته الاعتيادية الساعة الواحدة ظهرا، حيث ان ابرز ما يتضمنه جدول الاعمال التصويت على استكمال الكابينة الوزارية.





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