اليوم.. بايرن ميونخ يواجه ليفركوزن بهدف التحليق في صدارة البوندسليغا

2020/06/06 | 12:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يحل بايرن ميونخ ضيفاً ثقيلاً على باير ليفركوزن، اليوم السبت، على ملعب “باي آرينا”، في إطار قمة منافسات الجولة 30 من الدوري الألماني.ويحتل بايرن صدارة جدول ترتيب “البوندسليغا” برصيد 67 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الوصيف بروسيا دورتموند، واقترب كثيراً من الحفاظ على لقبه الذي توج به في المواسم الأخيرة.أما فريق باير […]

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