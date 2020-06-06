المباشرة بحملة كبرى لمعالجة الطمر الصحي في قضاء الزهور شمالي بغداد

2020/06/06 | 12:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد باشرت ملاكات بلدية الزهور، اليوم السبت، بتنفيذ حملة كبرى لمعالجة الطمر الصحي في قضاء الزهور (الحسينية) شمالي العاصمة.وقال مدير بلدية قضاء الزهور حيدر كريم العبيدي في بيان، ان" الحملة تاتي استنادا لتوجيهات محافظ بغداد محمد جابر العطا، حيث بوشر بالمرحلة الاولى للعمل على مساحة تبلغ نحو الف دونم وكمرحلة اولى في رفع المخلفات الصلبة والانقاض والنفايات بعيدا عن المناطق السكنية"، مؤكدا ان "هذه الحملة نفذت بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبجهود استثنائية من قبل السيد المحافظ بعد سعيه وإصراره على تغيير موقع الطمر الصحي الذي يعاني منه اهالي القضاء منذ العام ٢٠٠٣ ".وأضح العبيدي "انه تمت المباشرة بالعمل مطلع الشهر الحالي بعد تهيئة قطعة أرض جديدة لتكن موقعا نظاميا جديدا للطمر الصحي تبعد نحو ٤ كم عن موقع العمل الحالي"، مثمنا "تعاون اهالي القضاء وترحيبهم الكبير بالعمل ".

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