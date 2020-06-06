رئاسة البرلمان تعلن وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات الجديد

2020/06/06 | 12:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم السبت، وضع اللمسات الأخيرة على جدول قانون الانتخابات.وقال الكعبي خلال ترأسه اجتماع هيئة الرئاسة مع قادة الكتل السياسية واللجنة القانونية النيابية الإسراع في وضع اللمسات الأخيرة لإنجاز جدول قانون الانتخابات وعرضه على جدول أعمال المجلس.وأضاف أن" تشريع قانون الانتخابات سيسهم بشكل كبير في بناء عملية انتخابية حديثة .مشددا على ضرورة إنجاز القانون بأسرع وقت ممكن ليكون بادرة جديدة .

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