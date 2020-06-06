صحيفة أميركية: الجيش الامريكي لم يجلب السلام للعراق وافغانستان فكيف سيجلبه للمدن الامريكية؟!

2020/06/06 | 12:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لصحيفة “شيكاغو تربيون”، السبت، بأنه وعلى الرغم من الجيش الامريكي لم يجلب السلام والاستقرار في العراق وافغانستان ، لكن هذا لايمنع الرئيس الحالي من الاعتقاد بان الجيش يمكنه ان يجلب السلام والاستقرار للمدن الامريكية .وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ أن ” ترامب كان قد هدد في وقت سابق من […]

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