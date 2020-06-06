وزيرة الدفاع الفرنسية تعلن مقتل أحد كبار زعماء القاعدة في افريقيا

2020/06/06 | 12:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية “فلورنس بارلي”، مقتل زعيم تنظيم القاعدة فيما يسمى بــ” بلاد المغرب الإسلامي” عبد المالك دروكدال، في عملية للجيش الفرنسي.

وأوضحت “بارلي” في تغريدة على تويتر، ان القوات الفرنسية تمكنت خلال عملية نفذتها في شمالي دولة مالي، من قتل “دروكدال” وعدد من أقرب معاونيه، مضيفة ان قوات بلادها ستواصل بالتعاون مع شركائها الخمس في منطقة الساحل تتبع الجماعات الارهابية بلا هوادة على حد تعبيرها.

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