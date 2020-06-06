صحة السليمانية تعلن إصابة سائقي إسعاف بكورونا

2020/06/06 | 12:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة السليمانية، إصابة اثنين من كوادرها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المديرية في بيان، ان المصابين وهما سائقان لسيارات الإسعاف المتخصصة بنقل المصابين بفيروس كورونا، يرقدان بالمستشفى لتلقي العلاج، بعد اكتشاف اصابتهما بالعدوى قبل ثلاثة أيام.

من جهتها أكدت وزارة الصحة بحكومة إقليم كردستان، تسجيل ارتفاع جديد بحصيلة المصابين بالفيروس، بعد اكتشاف ثلاث وأربعين إصابة جديدة في السليمانية، وتسع وعشرين إصابة في أربيل، إضافة الى اصابتين ضمن حدود إدارة “كرميان”.

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