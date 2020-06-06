صحيفة بريطانية تؤكد وجود مؤشرات على تراجع النفوذ الإيراني بالعراق

2020/06/06 | 12:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة “تيلغراف” البريطانية، عن وجود عدد من النقاط التي تشير الى تراجع النفوذ الإيراني في العراق.

ونشرت الصحيفة تقريرا تساءلت من خلاله قائلة، هل تراجع النفوذ الإيراني بالعراق، مستشهدة بذلك بعدم تمكن إيران من تنفيذ تهديداتها التي أطلقتها ضد الولايات المتحدة، بشأن الانتقام لمقتل قاسم سليماني، وعدم انسحاب القوات الأميركية من العراق، وبقاء خمسة آلاف جندي أميركي ومن قوات التحالف بالبلاد، على الرغم من مرور ستة أشهر على قرار البرلمان العراقي الذي نص على إخراج تلك القوات.

وذكر التقرير ان مما يعزز فرضية تراجع الدور الإيراني، هو فشل إسماعيل قاآني، في خلافة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، على الرغم من قيامه بعدد من الزيارات الى بغداد، والتي أكدت الصحيفة انها قوبلت في معظمها بالفتور أو الرفض، إضافة الى التظاهرات الشعبية، التي نادت بإنهاء التدخلات الإيرانية بالشؤون العراقية، معتبرة كل ذلك دلالات على ما وصفته بالفشل الذريع لطهران، في مواصلة فرض نفوذها بالعراق حسب تقرير الصحيفة.

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