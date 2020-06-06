2020/06/06 | 12:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.جودت هوشيار ” كلنا خرجنا من معطف غوغول ” من أشهر المقولات في تأريخ الأدب الروسي ، وتنسب غالبا الى فيودور دوستويفسكي ، وأحيانا الى ايفان تورغينيف او ديمتري غريغوروفيتش.من هو صاحب هذه المقولة ؟.لا أحد يعلم ذلك على وجه اليقين .ومهما بحثنا ونقبنا في مؤلفات هؤلاء الكتّاب الثلاثة ، ومقالاتهم ورسائلهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من أين جاءت مقولة ” كلنا خرجنا من معطف غوغول “) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من أين جاءت مقولة ” كلنا خرجنا من معطف غوغول “) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).