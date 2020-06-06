مجلس الذهب العالمي يعلن انخفاض مشتريات البنوك المركزية للدول

2020/06/06 | 12:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المجلس العالمي للذهب، السبت، انخفاض مشتريات البنوك المركزية للدول لشهر نيسان الماضي، فيما بين أن العراق لم يشترِ الذهب منذ عام 2018.وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه خلال شهر حزيران واطلعت عليها، السومرية نيوز، إن “مشتريات البنوك … Readmore

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