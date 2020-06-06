بينهم ثلاثة أطباء.. ديالى تكشف عن إصابة 10 من الملاكات الصحية بكورونا

2020/06/06 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلن مدير الصحة العامة في دائرة صحة ديالى، نبيل فاضل، السبت (06 حزيران 2020)، مجمل الإصابات بفيروس كورونا التي طالت الملاكات الصحية لديها.

وقال فاضل في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "10 من ملاكات صحة ديالى بينهم 3 أطباء يمثلون خط الصد الاول في مواجهة كورونا اصيبوا بالفيروس، في إحصائية تمثل إجمالي حالات الإصابة للكوادر الصحية خلال الاسابيع الماضية".

وأضاف، أن "الموقف الوبائي لفيروس كورونا في ديالى مسيطر عليه، ومعدل الإصابة في المحافظة أقل من الكثير من المحافظات، لكن يبقى تعاون الاهالي من خلال الالتزام الجاد بالإجراءت الوقائية هو الضامن الأهم في تخفيف حدة الاصابات، والتقليل من أعدادها خلال المرحلة المقبلة".

وكانت محافظة ديالى قد سجلت، أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الاشهر الثلاث الماضية، بينها 10 حالات وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي.

وبلغ مجموع الإصابات بالفيروس في عموم البلاد 9846، ومجموع حالات الشفاء بلغ 4573، والراقدين الكلي: 4988، والراقدين في العناية المركزة:63، ومجموع الوفيات: 285، بحسب آخر بيان لوزارة الصحة.

بغداد اليوم-بغداد

أعلن الحشد الشعبي، السبت (6 حزيران 2020) إحصائية وفيات فيروس كورونا التي دفنت في مقبرة وداي السلام الجديدة، في محافظة النجف.

وذكر قائد فرقة الامام علي القتالية-اللواء الثاني الحشد الشعبي، طاهر الخاقاني، أنه "تم دفن (25) م

بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر من دائرة صحة محافظة ذي قار، السبت (06 حزيران 2020)، بتسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظة ذي قار سجلت اليوم 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المست

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، السبت (06 حزيران 2020)، تسجيل 8855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و 197 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، مقابل 144 في اليوم السابق.

وبحسب الإحصائيات الروسية، فإن عدد ا

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