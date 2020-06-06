التميمي: لا يمكن تمرير قانون الانتخابات دون تصويت البرلمان على الدوائر المتعددة

2020/06/06 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، عدم امكانية العمل بقانون الانتخابات الجديد دون تصويت مجلس النواب على تحديد الدوائر الانتخابية والبالغ عددها 240 دائرة.وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/ انه “تم البرلمان صوت على قانون الانتخابات الجديد والذي بقي في البرلمان لتعلق الامر بالتصويت اللاحق على الجدول أو الملحق المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية التي […]

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