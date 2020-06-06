اتساع دائرة الاحتجاجات من جديد.. الديوانية تحشد لإقالة المحافظ واعتصام في البصرة

2020/06/06 | 12:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يعتزم متظاهرو الديوانية تنظيم مظاهرات "كبرى"، غدا الاحد، للمطالبة باقالة المحافظ ونائبيه، في وقت شهدت فيه البصرة اعتصاما مفتوحا احتجاجا على عدم دفع مستحقات عمال الكهرباء.

وجاء في بيان لخلية إنهاء الأزمة في في ساحة اعتصام الديوانية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الخلية عقدت اجتماعا وتم الاتفاق على، التحشيد الى مظاهرات كبرى يوم غد الاحد للمطالبة باقالة المحافظ ونائبيه".

واوضح البيان "ستكون التظاهرات بمرحلتين، الاولى صباحية يخوض غمارها معتصمو الساحة، والثانية مسائية تنطلق الساعة ٤ عصرا من جامع المصطفى الى ساحه الساعة".

وتابع "سيشارك طلبة جامعة القادسية بالمظاهرة حسب البيان الذي اعلن مساء امس".

ونفى البيان "ما اشيع من غلق مديريات دوائر الدولة في المحافظة"، مبينا أن "المحافظ القادم ستكون مهمته تغيير كافة المدراء العامين في المحافظة".

واشار إلى أن "الهدف من هذه المظاهرات هو إلغاء المحاصصة والتحرر من سيطرة الاحزاب، وتسليم ادارة المحافظة بيد احد القضاة بعد تخويله من قبل رئيس الوزراء بامر رسمي".

ودعا البيان قيادة شرطة الديوانية إلى "حماية المتظاهرين والسماح للمشاركين من الاقضية والنواحي بتسهيل دخولهم للمحافظة".

من جانبهم نظم مجموعة من الموظفين بدائرة توزيع كهرباء قضاء شط العرب اعتصاما مفتوحا احتجاجاً على تأخير دفع الرواتب لهم منذ (٥) أشهر.

وقال أحد العاملين في مركز صيانة الفيحاء بقضاء شط العرب لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "الاعتصام سيستمر وان المظاهرات و الاضرابات ستكون في مختلف مناطق المحافظة نتيجة عدم دفع الرواتب منذ أشهر رغم وعود الحكومة بدفع المستحقات للعاملين في قطاع الكهرباء وتثبيتهم ونتيجة عدم تحقق المطالب سيكون هناك تصعيد ضد الحكومة".

وكان محافظ البصرة اسعد العيداني قد أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تم فيه إيصال مطالب العاملين في قطاع الكهرباء في حين وعد الأخير بتحقيق ومتابعة المطالب.

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