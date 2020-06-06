اطلاق الاجازة الاجبارية السنوية للضباط والمنتسبين

2020/06/06 | 12:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن قائد شرطة النجف العميد فائق الفتلاوي إطلاق الاجازة السنوية الإجبارية الخاصة بالضباط والمنتسبين.وقال بيان لشرطة النجف، ان “الأمر الصادر من قائد الشرطة يسري على جميع توابع المديرية بدون استثناء اعتبارا من يوم غد الأحد”.

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