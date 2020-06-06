2020/06/06 | 12:55 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا في العالم: تراجع بعدد الإصابات والحصيلة الكلية تتجاوز 6 مليون و 740 ألف إصابة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/06 | 12:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا في العالم: تراجع بعدد الإصابات والحصيلة الكلية تتجاوز 6 مليون و 740 ألف إصابة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا في العالم: تراجع بعدد الإصابات والحصيلة الكلية تتجاوز 6 مليون و 740 ألف إصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).