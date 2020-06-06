2020/06/06 | 12:55 - المصدر: راديو المربد
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا في العالم: تراجع بعدد الإصابات والحصيلة الكلية تتجاوز 6 مليون و 740 ألف إصابة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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