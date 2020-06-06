صحة ذي قار: تسجيل 58 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/06 | 12:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر طبي في محافظة ذي قار، اليوم السبت، ان صحة المحافظة سجلت 58 اصابة جديدة بفيروس كورونا.واوضح المصدر بحسب وسائل اعلام محلية ان “نتائج تحليل العينات اظهرت اصابة 58 شخصا بفيروس كورونا داخل المحافظة، أغلبها في قضاء سوق الشيوخ”.واشار الى ان “اغلب هذه الاصابات سجلت في قضاء سوق الشيوخ، وعدد قليل

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