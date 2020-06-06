خمسة أجهزة لتتبع اللياقة البدنية تدعم ميزة رصد معدل ضربات القلب

2020/06/06 | 12:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وغيرت أجهزة تتبع اللياقة البدنية الطريقة التي نمارس بها التمارين الرياضية، فهي لا تحفزنا على البقاء نشيطين فحسب، بل تسجل البيانات وتحسب السعرات الحرارية أيضًا؛ حتى نتمكن من التعرف على مدى تقدمنا.وتحتوي جميع هذه الأجهزة على ميزة حساب عدد الخطوات كميزة أساسية، ولكن أبرزها تقدم ميزة مراقبة معدل ضربات القلب التي تساعدنا على مراقبة […]

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