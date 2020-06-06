مصدر طبي: مغادرة ٢٣ مصاب تماثلو للشفاء من مستشفى الشفاء بالموصل

2020/06/06 | 12:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداكد مصدر طبي في دائرة صحة نينوى، مغادرة ٢٣ شخصا من مستشفى الشفاء بالموصل.واضاف المصدر، ان ٢٣ شخصا تماثلو للشفاء التام من فإيروس كورونا وغادرو المستشفى اليوم السبت.انتهى2

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