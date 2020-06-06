2020/06/06 | 13:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة اقليم كوردستان تسجل 74 اصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

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