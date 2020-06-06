هل تستخدم الوضع المتخفي في غوغل؟ فرصة للحصول على 5 آلاف دولار

2020/06/06 | 13:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت دعوى قضائية من قبل محامين ضد شركة “ألفا بت” المالكة لمتصفح غوغل كروم بسبب وضع التخفي (Incognito Mode)، الذي يسمح للمستخدم بالتصفح بشكل خفي، وذلك حفاظا على سرية المستخدمين، وهو ما تقول الدعوى إنه غير صحيح.والدعوى القضائية تتهم غوغل باختراق خصوصية الأشخاص، وتتبع استخدام الإنترنت حتى عندما يتم تعيين المتصفحات على الوضع “المتخفي”.[…]

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