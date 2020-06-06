الطاقة النيابية تحذر من تدمير شركة الحفر العراقية

2020/06/06 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حذر عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب عدي عواد ،السبت، من محاولات "تدمير وافلاس" شركة الحفر العراقية، فيما خاطب الحكومة بالقول "اتمنى ان لاتجرب صبرنا".

وقال عواد في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، "اننا لا نسمح لحكومة المركز و وزارة النفط بالاستمرار بالتعامل المجحف تجاه شركة الحفر العراقية من خلال إيقاف ابراجها عن العمل، في محاولة لتدميرها وافلاسها"، مشيرا الى ان "وزارة النفط في نفس الوقت تتعامل باسلوب آخر مع شركات جولات التراخيص (سيئة الصيت)".

وحذر عواد "الحكومة المركزية ووزارة النفط باننا شعب البصرة نستطيع ايقاف شركات جولات الترخيص ( سيئة الصيت) ونوقف تصدير النفط في حال استمرار التعامل بهذا الاسلوب مع شركاتنا العراقية المجاهدة".

واضاف ان" شركة الحفر العراقية ومنذ بدء التظاهرات وجائحة كورونا لم يتوقف كوادر هذه الشركة عن العمل ولو للحظة واحدة معرضين انفسهم للخطر ، كما ان اغلب اعمالهم في مناطق صحراوية تحت اعلى درجات الحرارة اضافة لخطورة تعرضهم للعديد من الامراض بسبب طبيعة العمل والمواد المستخدمة".

وتابع "اتمنى ان لا تجرب الحكومة المركزية صبرنا، حيث قد لا نكتفي بإيقاف النفط فقط ولكل حادث حديث".

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