نائب: ثلاث حقائب وزارية مهددة بعدم تمرير مرشحيها في جلسة اليوم

2020/06/06 | 13:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي, السبت , ان كتلا سياسية مازالت تتحكم بنوابها في عملية التصويت بشأن مرشحي الكابينة الوزارية, متوقعة بأن ثلاثة مرشحين لحقائب وزارية سوف لن يمرروا خلال جلسة التصويت اليوم.وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة /, ان “عدم وضوح الرؤية لحد الان بشأن […]

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