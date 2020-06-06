خلال 12 ساعة… تفجير ثان يضرب مدينة رأس العين بريف الحسكة

2020/06/06 | 13:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى انفجار سيارة مفخخة صباح السبت في سوق للمواشي ببلدة تل حلاف قرب رأس العين-(سري كانيه) بريف محافظة #الحسكة إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح متوسطة.وقال مصدر محلي لموقع «الحل نت» إن الانفجار…

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