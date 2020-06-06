صحة اقليم كوردستان تسجل حالة وفاة 74 اصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

2020/06/06 | 13:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت بتسجيل 74 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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