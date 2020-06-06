الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة: عملية أبطال العراق حققت أهدافها

2020/06/06 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، تحقيق عمليات أبطال العراق، نصر السيادة أهدافها وفق ما مخطط لها.

وقال رسول في بيان، إن عمليات أبطال العراق، نصر السيادة التي نفذت من القطعات العسكرية المشتركة في المناطق الحدودية الفاصلة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، حققت الأهداف المخطط لها، مبينا أن القوات الأمنية المشتركة تمكنت من تفتيش مناطق وتطهير أكثر من سبعمئة كيلو متر مربع بالكامل.وأشار الى أن العمليات أسفرت عن قتل العديد من الإرهابيين وإلقاء القبض على المطلوبين وتدمير أوكار العصابات الإرهابية والاستيلاء على معدات وأسلحة وتفجير الكثير من السيارات المفخخة منذ اليوم الأول لانطلاقها.

وأضاف، أن العصابات الإرهابية تحاول الاختباء في المناطق الصحراوية الرخوة والمناطق الجبلية والوديان، موضحا أنه بعد الانتهاء من هذه العمليات ستكون هناك إعادة انتشار للقطعات العسكرية لعدم ترك أية مساحة تستطيع من خلالها عصابات داعش من استغلالها في عمليات التنقل والامدادات.

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