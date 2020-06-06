بالفيديو.. نصائح للوقاية من كورونا يقدمها طبيب عراقي من خلال تجربته في ووهان الصينية

2020/06/06 | 13:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قدم الطبيب العراقي، زياد طارق، المقيم في مدينة ووهان الصينية التي انطلق منها فيروس كورونا، نصائح طبية للعراقيين للوقاية من كورونا بعد ارتفاع الإصابات.

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