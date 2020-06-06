الشرطة تحل لغز جريمة قتل

2020/06/06 | 13:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت مكافحة إجرام بغداد، اليوم السبت، عن حادث قتل والقبض على الجناة فضلاً عن ضبط سلاح الجريمة "بوقت قياسي".وذكرت المكافحة في بيان، إن "قوة من مكتب مكافحة اجرام (المنصور) في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين وكشف جريمة قتل غامضة من خلال البحث والتحري خلال اقل من ٦ ساعات على استلام القضية".واضافت: "حيث تم قتل احد الاشخاص في منطقة المنصور ببغداد اثر مشاجرة مع المتهمين حول موضوع اخلاء العقار العائد له فقام احد المتهمين باخذ مسدس المجنى عليه واطلاق النار عليه وارداه قتيلا، وبعد التحقيق مع المتهمين واعترافهما تم ضبط المسدس المستخدم في الجريمة بعد رميه من قبل الجاني في احدى الدور القريبة من محل الحادث".وتابعت: "تم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحق المتهمين وفقا لاحكام المادة (أ/٤٠٦/١) ق.ع".

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