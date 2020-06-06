2020/06/06 | 13:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وافق وزير المالية، علي علاوي، على صرف مكافأة مالية لموظفي مصرف الرافدين على خلفية استنئافهم الدوام لمدة خمسة أيام لتوزيع الرواتب لموظفي الدولة.وأظهرت الوثيقة المبالغ المرصودة حسب الدرجة الوظيفية من مدير عام إلى الموظفين الأقل درجة.وتأتي هذه المكافأة في وقت العراق يعاني من تقشف مالي وأزمة اقتصادية ومشكلة كبيرة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في قمة الأزمة.. صرف مكافأة مالية لموظفين في الدولة على خلفية استئنافهم الدوام لمدة خمسة أيام لتوزيع الرواتب!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في قمة الأزمة.. صرف مكافأة مالية لموظفين في الدولة على خلفية استئنافهم الدوام لمدة خمسة أيام لتوزيع الرواتب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).