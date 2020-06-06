النفط النيابية تدعو لتشكيل وفد رفيع المستوى لزيارة لسعودية وروسيا بشأن تخفيض انتاج النفط

2020/06/06 | 13:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداددعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، اليوم السبت، الحكومة الحالية إلى تشكيل وفد فني رفيع المستوى لزيارة السعودية وروسيا من أجل تقليل نسبة الـ ٢٣ %، فيما حمل الوفد الحكومي السابق مسؤولية اتفاق أوبك بلاس والذي بموجبه تم تخفيض ٢٣% من حصة النفط العراقي المصدر.وقال السليطي، إن “قرار تخفيض نسبة ٢٣ […]

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