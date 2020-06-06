2020/06/06 | 13:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، السبت، عن الاتفاق على تقديم مرشحين لكل من وزارة النفط والثقافة، مبينا انه تم ترشيح مرشح واحد للوزارات الخمس المتبقية خلال جلسة البرلمان اليوم.وقال الكعبي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “مرشحين اثنين من أهالي محافظة البصرة يتنافسان على وزارة النفط وسيتم طرحهم في البرلمان فيما يتنافس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: اربعة مرشحين يتنافسون على حقيبتي النفط والثقافة خلال جلسة اليوم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: اربعة مرشحين يتنافسون على حقيبتي النفط والثقافة خلال جلسة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).