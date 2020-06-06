2020/06/06 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر: الحلبوسي يصل البرلمان وترجيحات بحضور الكاظمي لعرض مرشحي الحقائب الشاغرة

يتبع .



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بغداد اليوم- كردستان

دعا عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان، شيركو جودت، السبت، لحل إزمة النفط مع المركز ليكون موقف العراق موحد امام منظمة اوبك.

وقال جودت لـ(بغداد اليوم)، إن "الملف النفطي في العراق يجب حله بالكامل والتوصل ل

بغداد اليوم- بغداد

استبعد عضو مجلس النواب، عامر فايز، السبت (06 حزيران 2020)، استكمال الكابينة الوزارية في جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم، مبيناً أن بعض الأسماء حولها خلاف.

وقال فايز في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "اسماء مرشحي الوزارات

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر نيابي، السبت، باجتماع النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، مع الكتل السياسية واللجنة القانونية لمناقشة قانون الانتخابات.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكعبي اجتمع مع رؤساء الكتل السياسية واللجنة القانون

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