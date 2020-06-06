عضو بالأزمة النيابية تحذر: ستكون هناك حالة وفاة أو إصابة بكورونا في كل عائلة عراقية

2020/06/06 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - خاص

اعلنت عضو خلية الأزمة في البرلمان العراقي، داليا حاجي ،السبت (6 حزيران 2020)، عن تأييدها لتمديد الحظر الشامل في العراق، بعد الارتفاع الكبير باعداد الاصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، فيما حذرت من تسجيل إصابة أو وفاة في كل عائلة عراقية.

وقالت حاجي في حديث، لـ(بغداد اليوم)، ان "كل ما كان الحظر الشامل لمدة اطول، هو لفائدة المواطن والوطن، لكن هناك مشكلة في عدم الالتزام المواطنين بهذا الحظر، كما لا يمكن للحكومة العراقية وضع عنصر امن امام كل منزل لمنع المواطنين من الخروج".

وبينت ان "الحظر من الناحية العملية هو افضل طريقة لمكافحة فيروس كورونا، وعدم الالتزام المواطنين بهذا الحظر وطرق الوقاية، سيسبب بزيادة عدد الاصابات وحتى الوفيات، خلال الأيام المقبلة، وكل عائلة سيكون فيها واحد مصاب واخرى متوفي".

وأضافت اننا "مع تمديد الحظر الشامل، من أجل مصلحة المواطنين، لكن بشرط تطبيقه بصورة صحيحة من قبل المواطنين، فهو جاء من أجل سلامتهم، وهو حظر صحي وليس حظر امني او سياسي".

وكانت وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم)، أظهرت ، اليوم السبت، خطة العمل المقترحة من وزارة الصحة للمرحلة القادمة نتيجة ازدياد الاصابات.

وبحسب الوثيقة، فأن "الصحة تنوي استمرار حظر التجوال الشامل لاسبوع اخر مع التطبيق بصورة دقيقة بحسب الاجراءات التي وضعتها وزارة الصحة".

وتضيف الوثائق :"منع التجمعات كافة واستمرار غلق المطاعم عد خدمة التوصيل قاعات المناسبات المتنزهات المقاهي دور السينما، القاعات، المولات، معاهد التدريس الخصوصي، الخ".

وشددت المقترحات على "ضرورة توفير المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بتوفير مواد التعقيم والكمامات، لمنتسبيها كافة، مع تطبيق اجرارات التباعد الجسدي ومنع النتجمعات". يُشار إلى أن اللجنة قررت في وقت سابق فرض حظر التجوال الشامل، لمدة اسبوع يبدأ من الأول وينتهي في السايع من شهر حزيران الجاري، بعد استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

بغداد اليوم- ديالى

اكد مسؤول محلي في ديالى، السبت (6 حزيران 2020)، إعادة فتح طريق ستراتيجي يربط المحافظة بإقليم كردستان.

وقال مدير ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) يوسف يعقوب في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "لطريق البري بين محافظة ديا

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وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم إطلاق سراح شقيقين اثنين من الفلاحين

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اعلنت وزارة التعليم العالي، السبت، إحصاءات ونسب تخفيض الأجور الدراسية في الجامعات والكليات الأهلية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تأكيدا على التزامها أمام الرأي العام وحرصا على توثيق التفاصيل التي تهم ا

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