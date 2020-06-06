الحشد الشعبي يدفن 25 متوفيا جديدا بكورونا

2020/06/06 | 13:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن اللواء الثاني في الحشد الشعبي، السبت، عن دفن 25 متوفيا بكورونا خلال الساعات القليلة الماضية، فيما اكد ارتفاع عدد المتوفين فيه ليصبح مجموع من تم دفنهم في مقبرة وادي السلام الجدية منذ انتقال الفايروس للعراق وحتى الان 305 متوفين.وقال آمر اللواء طاهر الخاقاني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مقاتلي اللواء […]

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