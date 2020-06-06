الكشف عن الأجندة الرئيسية التي ستطرح في الاجتماع العراقي الأميركي

2020/06/06 | 14:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم السبت، تفاصيل وآلية الحوار العراقي الأمريكي المقرر أن يبدأ منتصف الشهر الحالي.وقال المصدر لقناة “روسيا اليوم” إن “الفريق العراقي سيتكون من 20 شخصا في اختصاصات السياسة والأمن والاقتصاد والثقافة”، مبينا أن “بعض أعضاء الفريق العراقي اختارهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي”.وأضاف، أن “الحوار سيكون عبر منصة […]

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