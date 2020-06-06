اربعة مرشحين يتنافسون على حقيبتي النفط والثقافة خلال جلسة اليوم

2020/06/06 | 14:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، السبت، عن الاتفاق على تقديم مرشحين لكل من وزارة النفط والثقافة، مبينا انه تم ترشيح مرشح واحد للوزارات الخمس المتبقية خلال جلسة البرلمان اليوم.

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