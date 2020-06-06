2020/06/06 | 14:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الكاظمي يصل الى مجلس النواب ويجتمع مع الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الكاظمي يصل الى مجلس النواب ويجتمع مع الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).