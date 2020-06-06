تصريحات “بثينة شعبان” تستفز السوريين وتتسبب بموجات غضب على مواقع التواصل

2020/06/06 | 14:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تصريحات المستشارة الإعلاميّة للرئيس السوري “بثينة شعبان” موجات غضب واسعة في أوساط السوريين بعد تعليقها على بدء سريان قانون «قيصر» للعقوبات في سوريا.وطالبت شعبان السوريين في الداخل السوري خلال تصريحات نقلتها صحيفة الوطن…

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